The Watch: le prime foto della serie tratta dai romanzi di Terry Pratchett (Di sabato 18 gennaio 2020) BBC America ha condiviso online le prime foto ufficiali di The Watch, la serie tratta dai romanzi di Terry Pratchett. The Watch sarà la nuova serie tratta dai romanzi di Terry Pratchett e le prime foto condivise da BBC America regalano qualche anticipazione riguardante l'approccio all'atteso adattamenhto della saga fantasy. Le riprese dello show sono iniziate a settembre a Città del Capo, in Sud Africa, e per ora l'emittente non ha ancora annunciato quando è previsto il debutto del progetto. Gli scatti di The Watch, che sarà ambientata nell'universo di Discworld creato dallo scrittore Terry Pratchett, mostrano Richard Dormer che sarà Sam Vimes, il capitano della Guardia (Watch), e guiderà un gruppo di agenti di polizia in difficoltà che uniscono ... Leggi la notizia su movieplayer

