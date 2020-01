The Walking Dead: World Beyond: la serie avrà solo due stagioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spinoff del franchise, sarà composto solo da due stagioni, come confermato da AMC. The Walking Dead: World Beyond è la terza serie, che si concluderà dopo due stagioni, che compone il franchise tratto dal fumetto di Robert Kirkman e ora ha una data di uscita: gli episodi debutteranno il 10 aprile sugli schermi di AMC. La prima stagione dello spinoff sarà composta da dieci episodi e i produttori hanno già annunciato che la storia si concluderà con la seconda stagione che andrà in onda nel 2021. Lo show intitolato World Beyond avrà un legame con il film con protagonista Rick Grimes, l'attore interpretato da Andrew Lincoln. The Walking Dead: World Beyond è ambientato ... Leggi la notizia su movieplayer

