The New Pope: trama della terza e quarta puntata, stasera su Sky Atlantic (Di venerdì 17 gennaio 2020) The New Pope torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15, dopo il buon debutto della scorsa settimana, con la terza e la quarta puntata: la trama. The New Pope torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la terza e quarta puntata, per portare il suo pubblico ancora tra le mura del Vaticano "costruito" per SKY ed HBO da Paolo Sorrentino. La trama della terza puntata anticipa che Sir John Brannox (John Malkovich), aristocratico inglese, accetta di diventare il nuovo Papa, con il nome di Giovanni Paolo III. E, mentre il Cardinale Spalletta trama per prendere il posto di Voiello (Silvio Orlando), il primo discorso in pubblico del nuovo Pontefice è un vero trionfo. La trama della quarta puntata (qui la nostra recensione di The New ... Leggi la notizia su movieplayer

