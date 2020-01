The New Pope: Marilyn Manson nella clip in anteprima della quarta puntata, stasera su Sky Atlantic (Di venerdì 17 gennaio 2020) The New Pope torna stasera su Sky Atlantic con la terza e la quarta puntata, che vedrà come special guest anche Marilyn Manson: la clip in anteprima. Marilyn Manson arriva in Vaticano nella quarta puntata di The New Pope, che andrà in onda stasera su Sky Atlantic dalle 21:15 e di cui potete ammirare una clip in anteprima con l'incontro tra il nuovo Papa e i lcantautore americano. Interrogato da Sofia Dubois, il cardinale inglese Sir John Brannox interpretato da John Malkovich, in procinto di diventare Papa, nel terzo episodio di The new Pope cita Marilyn Manson fra le sue persone famose preferite. Ebbene, nei panni di se stesso è proprio Marilyn Manson, che confonde il nuovo Papa Giovanni Paolo III con il Pio XIII interpretato da ... Leggi la notizia su movieplayer

tancredipalmeri : E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono: “Tutto questo è assurdo. E… - hannnaaahhh___ : RT @opaluhmeh: Francis Solilap is the new Tony Labrusca HAHHAHAHAHAHAHAH - paolabg_t : @mengonimarco Sembri il protagonista di orange is the new black!!! ???? -