The New Pope, arriva Marilyn Manson (Video) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Entra nel vivo il Papato di sir John Brannox (John Malkovich), nel terzo e quarto episodio di The New Pope, in onda questa sera, 17 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV. Il protagonista non mancherà di stupire fin dai suoi primi gesti, come già abbiamo visto nel secondo episodio andato in onda. The New Pope, la recensione Un nuovo Papa arriva in Vaticano, mentre Pio XII è in coma The New Pope, arriva Marilyn Manson (Video) pubblicato su TVBlog.it 17 gennaio 2020 20:49. Leggi la notizia su blogo

tancredipalmeri : E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono: “Tutto questo è assurdo. E… - wonderful_g : RT @Dida_ti: @wonderful_g Buzzati, sempre forte. Buona serata cara Gloria...sei pronta? Vedrai The New Pope? Un caro abbraccio affettuoso????… - xthatsvalerie : Comunque sono felice solo al pensiero che domani mi sveglierò e ci saranno due nuovi episodi di The new pope ?? -