The New Pope anticipazioni, terzo e quarto episodio del 17 gennaio: arriva Marilyn Manson (Di venerdì 17 gennaio 2020) In onda venerdì 17 gennaio dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV il terzo e quarto episodio, di The New Pope, la serie creata e diretta dal regista Premio Oscar. arriva un nuovo Papa e il piano del cardinale Voiello si concretizza. Ma lo sciopero delle suore ed eventi tragici a Lourdes metteranno in crisi il nuovo Papa. The New Pope, terzo episodio: anticipazioni Col Pio XIII interpretato da Jude Law in coma e il nuovo Papa, Francesco II, improvvisamente venuto a mancare in circostante sospette, va a segno il pressing di Voiello su Sir John Brannox (John Malkovich), affascinante aristocratico inglese, teorico della “via media”, che se inizialmente sembra non cedere alle lusinghe della delegazione, alla fine accetta: sarà Papa, il suo nome sarà Giovanni Paolo III. Il suo primo discorso è un successo: umile e ironico, rassicurante e deciso. Alle sue spalle, il Cardinale Spalletta trama per ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

