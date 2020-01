The Batman, Zoe Kravitz: "Catwoman rappresenta un potere femminile molto interessante" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Zoe Kravitz ha parlato del suo approccio al personaggio di Catwoman nel film The Batman, diretto dal regista Matt Reeves. The Batman avrà Zoe Kravitz impegnata nell'iconico ruolo di Catwoman e l'attrice ha ora parlato del suo ruolo nel cinecomic le cui riprese sono ufficialmente iniziate nella città di Londra. L'attrice ha ora spiegato cosa la entusiasma del suo ruolo: "Penso che Catwoman, Selina Kyle, rappresenti una femminilità davvero forte e sono entusiasta di immergermi in quell'aspetto". Zoë Kravitz ha aggiunto: "Penso che la femminilità rappresenti il potere e credo sia un potere diverso rispetto a quello maschile. C'è qualcosa di davvero interessante in Batman e Catwoman. Penso che Batman rappresenti un tipo di potere davvero maschile e Catwoman quello ... Leggi la notizia su movieplayer

