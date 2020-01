The 1975: nuovo album, singolo e quando esce. Le canzoni (Di venerdì 17 gennaio 2020) The 1975: nuovo album, singolo e quando esce. Le canzoni Il nuovo album dei The 1975, Notes On A Conditional Form, ha avuto fin qui una vita travagliata. Previsto per Maggio 2019, sembra invece che arriverà il 24 Aprile 2020, con quasi 12 mesi di ritardo. Lo ha annunciato il vocalist e chitarrista della band, Matty Healy. The 1975: Le ragioni del ritardo I fan dei The 1975 stanno aspettando il nuovo album, Notes On A Conditional Form, dallo scorso Maggio. Dovranno ancora pazientare, ma se non altro sembra che l’attesa stia per finire. Il leader della band albionica, Matty Healy, ha infatti dichiarato che “Il disco uscirà il 24 di Aprile, penso. Scusate se sarà una seccatura”. Anche se quel “penso” potrebbe non essere molto rassicurante per chi aspetta, sembra che si sia davvero in dirittura d’arrivo. Ma perché tanto ritardo? La ragione sarebbe da ricercarsi nei ... Leggi la notizia su termometropolitico

