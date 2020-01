Terribile lutto nel mondo del calcio, si è spento un ex attaccante di Juventus e Nazionale italiana [NOME] (Di sabato 18 gennaio 2020) Terribile lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 71 anni Pietro Anastasi, ex attaccante di Juventus e Nazionale italiana. Dopo gli esordi nella Massiminiana e la ribalta nel Varese, legò la sua attività calcistica soprattutto alla Juventus, squadra nella quale militò per otto stagioni a cavallo degli anni 1960 e 1970 diventandone uno degli uomini-simbolo. Con i bianconeri vinse tre campionati. Indossò anche le maglie di Massiminiana, Varese, Ascoli, Inter e Lugano. Campione europeo con la Nazionale italiana nel 1968, in azzurro ha giocato 25 partite siglando 8 reti. LEGGI ANCHE –> Morto ex calciatore di Fiorentina e Empoli, il cordoglio del mondo del calcio NOME e DETTAGLI LEGGI ANCHE –> calciomercato – Novità per Piatek, doppio colpo Juventus: difensore per la Samp, la Lazio guarda in casa Inter LEGGI ANCHE –> Inter, Conte avrà finito i piagnistei? ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

