Terremoto: presentato il progetto del nuovo ospedale di Amatrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Avrà 40 posti letto di cui 30 per acuti e 10 di riabilitazione il nuovo ospedale di Amatrice, il comune del Reatino colpito dal sisma del 2016. Il progetto è stato presentato oggi dagli assessori regionali alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e al Lavoro e le Politiche per la Ricostruzione, Claudio Di Berardino, insieme al sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. La nuova struttura sorgerà non distante dal luogo dove prima sorgeva l’ospedale Grifoni danneggiato dal Terremoto e poi demolito. “Una struttura moderna, efficiente e ‘green’ – commentano congiuntamente D’Amato e Di Berardino -. Il nuovo ospedale di Amatrice ha una valenza significativa non solo perché ospedale in una zona disagiata, ma anche perché fra le opere pubbliche in programma nell’area del cratere sismico, l’ospedale e’ uno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

