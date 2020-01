Terremoto oggi in Italia 17 gennaio 2020: forte scossa nella notte a Catanzaro | Scosse in tempo reale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Terremoto oggi 17 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 17 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. ore 00,37 – forte scossa di Terremoto nella notte in provincia di Catanzaro Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuta nella notte in provincia di Catanzaro, a una profondità di 27 chilometri. L’epicentro è stato nell’are del Parco Nazionale della Sila, tra Catanzaro e Cosenza. Il sisma è stato avvertito distintamente sia nella provincia ... Leggi la notizia su tpi

