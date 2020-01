Terremoto Mugello: il Presidente Rossi incontra i Sindaci dei Comuni danneggiati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Terremoto in Mugello: il Presidente della Regione Toscana e commissario per la ricostruzione, Enrico Rossi, incontra i Sindaci dei Comuni danneggiati per fare il punto sulla ricostruzione post sisma del 9 dicembre scorso. L’incontro si svolge domani, sabato 18 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale a Firenze. Insieme a Rossi saranno presenti, tra gli altri, i Sindaci di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti, e di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, il consigliere della Città Metropolitana Massimo Fratini, gli assessori regionali Federica Fratoni, Stefano Ciuoffo e Vittorio Bugli. A seguire, alle ore 11.30, si terrà una conferenza stampa.L'articolo Terremoto Mugello: il Presidente Rossi incontra i Sindaci dei Comuni danneggiati Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

