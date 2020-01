Terremoto, Ingv: “Scossa di magnitudo 2,2 in provincia di Teramo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona di Crognaleto, in provincia di Teramo, nel primo pomeriggio di oggi alle ore 13.14 circa, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 42,52 e 13,43 ad una profondità di 15 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma.L'articolo Terremoto, Ingv: “Scossa di magnitudo 2,2 in provincia di Teramo” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

