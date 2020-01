Terremoto in Calabria, l’Ingv: “Prima in Italia per sismi distruttivi. Possibili nuove scosse” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fanpage.it ha chiesto a Concetta Nostro, ricercatrice e sismologa dell'Ingv, quali sono le caratteristiche del Terremoto registrato questa notte in Calabria, di magnitudo 4 e con epicentro ad Albi, in provincia di Catanzaro, e se bisogna aspettarsi nuovi eventi sismici: "Regione Italiana tra le più sismiche, dopo la scossa più forte se ne sono registrate altre sei ma impercettibili. Che dopo un Terremoto di questa entità ce ne possano essere degli altri è assolutamente possibile". Leggi la notizia su fanpage

