Terremoto Calabria oggi: scossa avvertita a Catanzaro | Ultime notizie | Magnitudo | Epicentro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Terremoto Calabria oggi Catanzaro 17 gennaio 2019 Magnitudo Epicentro Ultime notizie Terremoto oggi Catanzaro – Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre in Calabria, tra Catanzaro e Cosenza, alle ore 00,37. Secondo quanto riferito dall’INGV, la scossa è stata di Magnitudo 4.0 ed è avvenuta nella zona del Parco Nazionale della Sila ad una profondità di 27 chilometri. TUTTE LE SCOSSE Il sisma è stato avvertito distintamente sia nella provincia di Catanzaro che in quella di Cosenza. Tanta gente è stata svegliata della notte e in molti hanno lasciato le proprie abitazioni. Numerosi le telefonate ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente, al momento non sono segnalati danni a persone o cose. Terremoto Calabria: I comuni maggiormente coinvolti dal Terremoto di questa notte sono i seguenti: Albi, Taverna, Magisano, Sorbo San ... Leggi la notizia su tpi

MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 4, l'epicentro nel Catanzarese #terremoto - atestaltasempre : RT @paolochiariello: Forte #scossa di #Terremoto in #Calabria - GiancarloGarci6 : RT @ElioLannutti: Scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 4, l'epicentro nel Catanzarese -