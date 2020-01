Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert accetta il figlio di Eva, ma poi si tradisce (Di venerdì 17 gennaio 2020) Continuerà ad essere l’amore tormentato di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) a tenere banco nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore. Dopo la sconvolgente notizia della gravidanza della donna, i due coniugi dovranno infatti scendere a compromessi per salvare il proprio matrimonio. E gli imprevisti saranno dietro l’angolo… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva ha un malore e rischia l’aborto Eva in preda ai dolori, Tempesta d’amore © ARD Christof Arnold Negli ultimi giorni tra Eva e Robert sembrava finalmente risbocciato l’amore. Un terribile segreto, però, potrebbe presto distruggere tutto: la donna è incinta! Come sappiamo, infatti, la Saalfeld si è da poco resa conto di aspettare un bambino, non sapendo però chi sia il padre… Temendo che il marito possa ... Leggi la notizia su tvsoap

