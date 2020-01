Tasse sul lavoro, il taglio con un decreto: vantaggi per 14 milioni di dipendenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) ROMA Estensione del bonus 80 euro per chi già lo percepisce (e continuerà dunque a fruirne nella stessa forma del credito d?imposta) detrazione d?imposta per i lavoratori... Leggi la notizia su ilmessaggero

F_Boccia : Il seminario del @pdnetwork in corso all'Abbazia di San Pastore serve a definire le priorità del governo per l'Ital… - bizcommunityit : ##tasse sul lavoro, il taglio con un decreto: vantaggi per 14 milioni di dipendenti - infoitinterno : Tasse sul lavoro, maxi-detrazione per i redditi sino a 37.000 euro: il piano del Tesoro -