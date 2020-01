Taser pericoloso, può essere mortale | I rischi dell’arma in dotazione alla polizia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Taser verrà ufficialmente in dotazione alle forze dell’ordine. Dopo la sperimentazione di più di un anno, che ha dato riscontri positivi, a mancare è solo il parere del Consiglio di Stato. Ma la pistola elettrica non è del tutto innocua: in alcuni casi, infatti, può risultare fatale. Ad illustrare i rischi dell’utilizzo del Taser … L'articolo Taser pericoloso, può essere mortale I rischi dell’arma in dotazione alla polizia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

marisavillani : @riggio_roberto @repubblica Questi sono casi anomali e pienamente da condannare, ma di fronte ad un delinquente imb… - GBonelliAutore : Dotare di taser le forze di polizia senza prima riformarle, può essere estremamente pericoloso. Le armi elettriche… - PietroPinna77 : La criminalità nel nostro paese è in calo. Il taser è uno strumento pericoloso e inutile, di cui le organizzazioni… -