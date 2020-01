Tangente da 10mila euro per pronunce favorevoli, arrestato dalla Finanza (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ieri, ufficiali di PG in servizio presso il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione ad una nuova ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di un indagato, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito delle ordinanze eseguite lo scorso 18 ottobre per il reato di corruzione in atti giudiziari. In dettaglio, a seguito delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese in sede di interrogatorio da parte dei due indagati, sottoposti a provvedimenti restrittivi, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza. Nello specifico, l’indagato, sottoposto a provvedimento cautelare, mentre nella precedente ordinanza aveva assunto il ruolo di “mediatore” nell’iter ... Leggi la notizia su anteprima24

