TAGLIO TASSE/ Irpef e 80 euro, un'altra redistribuzione che non aiuta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Governo e la maggioranza sono ancora al lavoro sul TAGLIO delle TASSE. In campo diverse proposte, ma non un ridisegno del sistema Leggi la notizia su ilsussidiario

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 2 Prof Cottarelli mistico dell’o spread e dei parametri europei… - Ettore_Rosato : A Reggio Emilia vi abbiamo raccontato la nostra idea di futuro. Vogliamo far ripartire la crescita di questo #Paese… - bizcommunityit : ##tasse sul lavoro, il taglio con un decreto: vantaggi per 14 milioni di dipendenti -