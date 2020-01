Taglio del cuneo, bonus sale da 80 a 100 euro e detrazioni per i redditi fino a 40mila. Landini: ‘Aumenta salario netto di 16 milioni di persone’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a 40mila euro, arrivando a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28mila euro, per poi scendere con un doppio sistema di decalage, ovvero di abbassamento progressivo. Sono i passaggi chiavi della proposta che il governo ha illustrato al tavolo con i sindacati tenutosi a Palazzo Chigi. Il ministro il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine dell’incontro parla di “ampia convergenza” sia tra i partiti della maggioranza sia con le parti sociali. Annunciando poi che il provvedimento avrà “la preparazione più rapida possibile“, con l’obiettivo di varare il decreto entro la fine del mese. Il ministro non ha precisato se si tratterà o meno di un decreto legge. “Una giornata importante perché dopo tanti anni c’è un provvedimento che aumenta il salario netto di una parte dei lavoratori ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

