Sversamenti illegali di rifiuti a Napoli, arrivano le telecamere spia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono state attivate, in diversi punti della città, le telecamere spia per individuare gli Sversamenti illegali di rifiuti a Napoli: già sequestrati tre veicoli. rifiuti a Napoli La Polizia Municipale di Napoli ha attivato telecamere spia controllate da personale della unità operativa Tutela Ambientale per individuare i responsabili delle discariche sul territorio cittadino. I dispositivi posizionati in diversi punti della città riescono a leggere le targhe dei veicoli anche nelle ore notturne e sono dotate di sofisticati programmi capaci di riconoscere il movimento dei veicoli, la loro fermata e la ripartenza leggendo la targa e identificando il titolare del veicolo con i dati anagrafici. In questi giorni sono stati sequestrati tre veicoli utilizzati per abbandonare al suolo rifiuti speciali. L'attività della Polizia Municipale di Napoli di posizionamento delle telecamere spia

