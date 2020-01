Sul Filo di Lana, un estratto del libro di Loretta Napoleoni che racconta la storia “politica” del lavoro a maglia (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è un Filo di Lana che attraversa la storia, intrecciando ricordi personali, economia e contestazioni politiche a colpi di diritto e rovescio. Lo racconta l’ultimo libro di Loretta Napoleoni, economista, saggista e blogger per Ilfattoquotidiano.it, “Sul Filo di Lana – Come riconnetterci gli uni agli altri”, fresco di stampa per Mondadori, di cui pubblichiamo un estratto. Il lavoro a maglia, inventata più di 4mila anni prima della nascita di Cristo, ha attraversato i secoli successivi, dalle corporazioni rinascimentali alle tricoteuses della Rivoluzione francese, che sferruzzavano imperterrite sotto la ghigliottina. Ereditato dagli hippie, oggi ferri e gomitoli hanno smesso di essere considerati simboli della sottomissione femminile e – al contrario – sono stati impugnati per la Women’s March negli Stati Uniti, con il “Pussy Hat ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

