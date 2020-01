Sugar Tax, Coca Cola taglia produzione in Sicilia/ 151 esuberi: 'Andiamo in Albania' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sugar Tax, Coca Cola taglia produzione in Sicilia e annuncia 151 esuberi: 'Andiamo in Albania'. Sindacati e proprietà chiedono incontro a Conte Leggi la notizia su ilsussidiario

sole24ore : Sugar tax, Coca Cola emigra: dalla Sicilia in Albania - marioricciard18 : RT @Delle_qz: @Keynesblog @matteorenzi @ItaliaViva Renzi non sa di cosa parla. La sugar tax è stata introdotta in UK da Osborne (non esatta… - marioricciard18 : RT @Keynesblog: @matteorenzi @ItaliaViva La sugar tax si paga anche se produci la bevanda all'estero. Quindi cosa c'entra? E' chiaro che è… -