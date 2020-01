Su Autostrade il Governo sbanda, slitta tutto a dopo le regionali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Governo non riesce a marciare in un’unica direzione su Autostrade. L’intervista concessa a Repubblica dall’a.d. della concessionaria del gruppo Atlantia, Roberto Tomasi, che mette sul piatto 7,5 miliardi di euro di investimenti e 1.000 assunzioni per evitare la revoca delle concessioni - “sarebbe la fine”, dice - non ha cambiato le posizioni dentro la maggioranza. L’effetto però è un continuo slittamento della decisione, che secondo fonti vicine al dossier certamente non verrà presa prima delle elezioni regionali del 26 gennaio e potrebbe richiedere tempi anche più lunghi.Chiede più tempo la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Per il segretario Pd Nicola Zingaretti le scelte vanno fatte “nella lettura di merito delle concessioni” e “sulla base del rispetto o meno delle concessioni si ... Leggi la notizia su huffingtonpost

