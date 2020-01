Stupra e uccide una bambina di 6 anni: gli abitanti del villaggio lo bruciano vivo in piazza (Di venerdì 17 gennaio 2020) Linciato dalla folla dopo lo stupro di una bambina Un uomo è stato linciato dalla folla per aver Stuprato e ucciso una bambina di 6 anni. Si chiama Alfredo Roblero, e gli abitanti del villaggio messicano di Cahoatan, nello stato del Chapas, lo hanno cosparso di benzina e gli hanno dato fuoco quando hanno scoperto la violenza che aveva inflitta alla piccola bambina. La vittima aveva sei anni e si chiamava Jarid. Dopo giorni di ricerca, il suo piccolo corpo era stato trovato sul ciglio della strada con evidenti segni di violenza. Secondo quanto riporta un tabloid britannico, quando gli abitanti del villaggio hanno scoperto che a ucciderla è stato Roblero, hanno deciso di dare una lezione all’uomo: lo hanno legato mani e piedi, cosparso di benzina e dato fuoco. Tutto è stato filmato dai presenti, e le immagini sono finite in rete. A scoprire cosa era successo è stato lo zio della ... Leggi la notizia su tpi

