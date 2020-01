Stefano Bettarini a Rivelo su Ilenia Iacono: “Voleva sposarmi per il permesso di soggiorno” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stefano Bettarini è stato ospite ieri, giovedì 16 gennaio 2020, da Lorella Boccia al programma Rivelo. E proprio qui l’ex calciatore ha potuto parlare del suo matrimonio saltato con la sua ex fidanzata Ilenia Iacono. Retroscena che sicuramente hanno colpito i telespettatori di Rivelo. Le nozze erano previste circa cinque anni fa ma perché il matrimonio con Ilenia è saltato? “Dovevamo sposarci in America perché io avevo il visto, il permesso di soggiorno per starci 3 anni. Essendo andato a vivere là, avevo richiesto il permesso di soggiorno come persona famosa in Italia” ha raccontato Stefano Bettarini. “Si voleva sposare per avere il mio permesso di soggiorno, non per amore” ha poi rivelato lo sportivo. Stefano Bettarini ospite a Rivelo: dopo Simona Ventura e Ilenia felice con Nicoletta Certo è che a Rivelo, Stefano Bettarini non ha solo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

