Stasera tv 17 gennaio | Raiuno | Il cantante mascherato | Anticipazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per quattro venerdì sera, a partire dalle 21:20, Milly Carlucci condurrà il nuovo talent musicale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, Il cantante mascherato Torna su Rai1, per il secondo avvincente appuntamento, venerdì 17 gennaio alle 21.30, “Il cantante mascherato”, il nuovo talent game show, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, che ha letteralmente conquistato … L'articolo Stasera tv 17 gennaio Raiuno Il cantante mascherato Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

giocaillet : RT @teatroallascala: Stasera alle 20, torna l’Orchestra della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly sulle note di Beethoven.… - teatroallascala : Stasera alle 20, torna l’Orchestra della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly sulle note di Beethove… - zazoomblog : Programmi tv di stasera 17 gennaio: Il cantante mascherato su Rai Uno Grande Fratello Vip su Canale 5 - #Programmi… -