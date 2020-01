Starbucks a Roma, apertura nel 2020: lo store avrà undici vetrine (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 2020 dovrebbe essere l’anno giusto per l’apertura di Starbucks a Roma, già programmata per il 2019 ma slittata a causa di questioni burocratiche. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ma ci sarebbe già idea del luogo che ospiterà lo store. Starbucks a Roma: l’apertura A far pensare che la nota catena aprirà a breve nella Capitale è stata la selezione avviata da Percassi, il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia, per uno store Manager e un Assistant store Manager. Una ricerca aperta anche sul sito ufficiale di Starbucks Italia nella sezione “Lavora con noi” dove è possibile mandare le candidature. La prima figura ricercata sarà il responsabile del punto vendita, della gestione e dello sviluppo delle risorse del team, del rendiconto finanziario del negozio e del raggiungimento degli obiettivi. Il secondo, invece, ... Leggi la notizia su notizie

PaoloFM : RT @romafaschifo: L’ignobile burocrazia romana sta tenendo fermi grandi progetti di giganti come @Starbucks e @FiveGuysItaly. Mentre quello… - BradleyCooperlo : @Eugenio41112875 @romafaschifo @Starbucks @FiveGuysItaly @McDonalds Invece il Comune di Roma o Roma fa Schifo quali… -