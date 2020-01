Star Wars: Taika Waititi dirigerà il prossimo film? La risposta del regista è geniale! (Di venerdì 17 gennaio 2020) I media indicano Taika Waititi come prossimo regista di uno dei nuovi capitoli della saga di Star Wars, la sua risposta su Twitter è geniale. Nelle ultime ore si sono rincorse voci che vorrebbero il regista di Thor: Ragnarok e The Mandalorian Taika Waititi come prima scelta di Lucasfilm per il futuro di Star Wars; la risposta dell'autore neozelandese non si è fatta attendere ed è a suo modo geniale. Taika Waititi ha scelto di non commentare direttamente la notizia secondo cui sarà il regista di uno dei prossimi episodi dello Star Wars franchise, ma ha risposto twittando la foto della copertina di Rumors, leggendario album dei Fleetwood Mac del 1977. Non è mancata l'ironia dei colleghi. Il regista inglese Edgar Wright ha commentato la ... Leggi la notizia su movieplayer

omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - Noovyis : (Star Wars: Taika Waititi dirigerà il prossimo film? La risposta del regista è geniale!) Playhitmusic - - onharryshine : Quelli dell’esselunga non mi vogliono regalare i pupazzi di Star Wars, ma io sono troppo povera per fare 25€ di spe… -