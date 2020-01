Star Wars: George Lucas tiene tra le braccia Baby Yoda in una tenera foto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ecco George Lucas, il padre di Star Wars, ritratto con in braccio Baby Yoda, l'ultimo nato del franchise, apparso nella serie Disney+ The Mandalorian. L'incontro tra George Lucas e Baby Yoda è finalmente avvenuto! Lo testimonia una foto in cui il papà di Star Wars tiene tra le braccia Baby Yoda guardandolo con tenerezza. La foto è stata postata dall'account di Jon Favreau, creatore di The Mandalorian, serie che ci ha permesso di fare la conoscenza di Baby Yoda. Il rapporto dei fan di Star Wars con George Lucas non è sempre stato facile. Gli amanti dello Star Wars Universe sono piuttosto esigenti, lo testimonia anche l'accoglienza controversa riservata all'ultimo capitolo della saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma senza dubbio Lucas occupa ancora ... Leggi la notizia su movieplayer

