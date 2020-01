“Stanca, domani saprò qualcosa”. Beatrice Valli, ‘paura’ per la gravidanza: lo sfogo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Beatrice Valli è incinta del suo terzo figlio, il secondo concepito con il compagno Marco Fantini. Si è saputo nelle settimane scorse che il bebè che nascerà sarà molto probabilmente una femminuccia. Ma ciò che sta accadendo in queste ore non sta facendo dormire sonni tranquilli né all’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ né ai suoi fan. Sul social network Instagram è infatti ritornata sull’argomento gravidanza e le notizie che ha rivelato non sono molto positive. A quanto pare nell’ultimo periodo non è stata in perfette condizioni e dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli per capire meglio la situazione. Rispondendo alle domande poste dai suoi follower, Beatrice ha affermato: “Sono molto stanca e molto debole. domani mi visiteranno perché non sto molto bene. Speriamo sia tutto ok, ma mi hanno consigliato di stare a riposo il più possibile in questi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Ledy_Snow : Stanca da dormire sulla sedia. E domani sarà un sabato che non saprà di sabato e domenica.. pure! Che non ti vuoi s… - PetalsFloating_ : RT @speroscherzi_: Quando sei talmente stanca che vorresti solo metterti a letto ma sai che prima dovresti necessariamente fare alcune cose… - fraansss_ : RT @speroscherzi_: Quando sei talmente stanca che vorresti solo metterti a letto ma sai che prima dovresti necessariamente fare alcune cose… -