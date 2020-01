Spider-Man 3: la location ha svelato il villain del film? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra le location del nuovo Spider-Man una in particolare potrebbe aver svelato l'identità del principale villain del cinecomic. L'annuncio di una delle location in cui verrà girato Spider-Man 3, terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, potrebbe aver svelato l'identità del principale villain del cinecomic. Poche ore fa abbiamo appreso i primi dettagli su Spider-Man 3, il regista Jon Watts darà il via alle riprese la prossima estate e il film seguirà Peter Parker nella sua fuga dopo che viene incolpato dell'omicidio di Mysterio e dopo che J. Jonah Jameson ha svelato la sua identità segreta. A quanto annunciato finora, Spider-Man 3 verrà girato ad Atlanta e New York, ma c'è un'altra location che ... Leggi la notizia su movieplayer

