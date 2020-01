Specie (non tanto) rare: il Pinguino da Tastiera (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ieri il noto programma di divulgazione scientifica Piazza Pulita ci ha permesso di conoscere una nuova Specie che popola l’internet e in particolare Facebook: ovvero il Pinguino da Tastiera. Parente strettissimo del più famoso e nobile Leone da Tastiera, se ne differenzia tuttavia per alcune caratteristiche peculiari che vi andiamo ad illustrare, se avete la pazienza di seguirci. I Pinguini, come noto, sono nati per mangiare le Sardine anche se finora non se li sono filati nemmeno i cani. Tuttavia Alessio Lasta ha deciso, in nome della scienza, di addentrarsi nei loro sperduti territori per potercene illustrare le tendenze precipue. I gruppi di Pinguini di Ferrara si chiamano pinguini estensi e passano la giornata cibandosi di post contro Mattarella, Ilaria Cucchi e Carola Rackete. Il loro leader è Sergio Trachi, leghista ed edicolante a piazza Duomo in quel di Ferrara. Grazie al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

