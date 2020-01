Spazio: domani il test cruciale della navetta Crew Dragon di SpaceX (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ in programma domani un test molto importante che avrà come protagonista la navetta Crew Dragon di SpaceX, che aspira a restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello Spazio. Il lancio è previsto alle 14 ora italiana dalla base di Cape Canaveral in Florida: si tratta di un test di interruzione in volo senza equipaggio (In-Flight Abort test) e, se avrà successo, il prossimo passo sarà il primo volo con astronauti. Al test parteciperanno (senza salire a bordo della navetta) i due astronauti Doug Hurley e Bob Behnken della NASA, assegnati alla prima missione di prova con equipaggio di Crew Dragon prevista alla fine dell’anno: indosseranno le tute spaziali e simuleranno la preparazione al lancio. Il test prevede che il razzo Falcon 9 accenda i suoi nove motori Merlin 1D e parta seguendo una precisa traiettoria di lancio, come se dovesse raggiungere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

comunetn : ?? Uno spazio dedicato allo statista #AlcideDeGasperi viene inaugurato domani sabato 18/1 alle 18 a Pal. Thun. Ogget… - florencecms : ah raga maró mi sono scorsata: per il video, ho portato il computer in centro assistenza per far liberare un po' lo… - mattiabaraldi : #allestimento #mostra Spazio Casoni. Inaugurazione domani a Chiavari -