Spaccio Groane: scappato dai 13 arrestati. Preso spacciatore in Milano-Meda (Di venerdì 17 gennaio 2020) Era sfuggito a una maxi operazione antidroga nel parco delle Groane in cui erano stati arrestati ben 13 spacciatori. Oggi è stato Preso alla guida mentre si trovava in Milano-Meda nei pressi di Bovisio Masciago. E’ finito in manette uno spacciatore di 36 anni di origini marocchine. Alla vista dei carabinieri della Compagnia di Desio, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Sceso dall’auto ha provato a scappare, ma i militari lo hanno arrestato. Lui faceva parte di una banda di spacciatori scoperta e smantellata nel 2017 all’interno del parco delle Groane. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

