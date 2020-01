"Sono la prima ricercatrice italiana con contratto. Dopo anni di precariato posso andare in maternità" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ce l’abbiamo fatta, è proprio il caso di dirlo. Finalmente in Italia è stato firmato il primo contratto da ricercatore. La prima firma è quella di Laura Caliogna, 39 anni, tredici dei quali vissuti da precaria. Mentre nel mondo quello della ricerca è un settore dove si investe per la sua continua crescita, qui da noi non avevamo ancora un contratto specifico. La storia di Laura - che è quella di migliaia di italiani nella sua stessa situazione - è stata raccontata al Corriere della Sera.Il primo è un contratto a progetto iniziato nell’aprile del 2006 e durato tre mesi. Poi due contratti a progetto di sei mesi ciascuno. Una borsa di studio annuale rinnovata per altri due anni. Un premio di studio di due mesi. Una borsa di studio annuale prolungata per due anni. Ad ogni scadenza l’ansia di restare a casa. La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

