Sondaggi politici, come sono cambiati i consensi ai partiti dalle ultime elezioni ad oggi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli ultimi Sondaggi di Index Research mostrano un quadro dell'andamento dei consensi verso i partiti dalle elezioni politiche ad oggi, passando per il voto europeo e le ultime rilevazioni della scorsa settimana. Ma non solo: l'indagine prende anche in considerazione l'equilibrio di forze nell'attuale esecutivo, chiedendo agli italiani chi abbia più peso oggi all'interno del governo giallorosso. Leggi la notizia su fanpage

N_DeGirolamo : L’apertura di #Repubblica su @matteosalvinimi? Mi fa schifo! In democrazia sono gli elettori a cancellare i poli… - TommyBrain : RT @N_DeGirolamo: L’apertura di #Repubblica su @matteosalvinimi? Mi fa schifo! In democrazia sono gli elettori a cancellare i politici.… - IacobellisT : RT @N_DeGirolamo: L’apertura di #Repubblica su @matteosalvinimi? Mi fa schifo! In democrazia sono gli elettori a cancellare i politici.… -