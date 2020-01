Sondaggi Piazzapulita, Fratelli d’Italia ruba voti alla Lega (Di venerdì 17 gennaio 2020) I Sondaggi di Index Research illustrati da Corrado Formigli a Piazzapulita danno Lega e Partito Democratico in lieve crescita rispetto all’ultima rilevazione e il MoVimento 5 Stelle in calo. Nel panel della trasmissione di La7 il Carroccio è comunque sotto il risultato delle elezioni europee 2019. Per quanto riguarda gli altri partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia è al 10,5% stabile e registra una crescita ampia rispetto alle elezioni europee prendendo evidentemente voti a Salvini che ha perso il 3%; Forza Italia è al 6,6% mentre Italia Viva si trova al 4,4% in crescita dello 0,1%. Le intenzioni di voto per gli altri partiti registrano variazioni minime, ma è in crescita il movimento di Calenda mentre +Europa è stabile. Gli altri perdono tutti. Leggi anche: Sondaggi Agorà, gli elettori M5S non vogliono andare al voto con il PD L'articolo Sondaggi Piazzapulita, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

