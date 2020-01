Sondaggi, per la Supermedia YouTrend cresce il Pd, scendono Lega e 5 Stelle (Di venerdì 17 gennaio 2020) È tempo di Supermedia YouTrend per Agi, la prima del 2020. La fotografia del nuovo anno vede un calo di Lega e Movimento 5 Stelle, e da una crescita, invece, per il Pd. Lega e Movimento 5 Stelle registrano un calo rispetto alle ultime rilevazioni del 2019: il Carroccio è al 30,8% e avrebbe perso 0,4 punti percentuali. I grillini portano a casa un 15,7%, con un calo di 6 decimi di punto. Migliora invece la salute del Partito Democratico, che cresce dello 0,6% e arriva a quota 19,3%. Stabili Fratelli d’Italia, a doppia cifra con lo 10,7% (+0,1%), Forza Italia al 6,6%. Italia Viva perde lo 0,4 – 4,4% – mentre La Sinistra è al 2,5%. Azione di Carlo Calenda vede una lieve crescita e registra il 2,3%. cresce anche +Europa dello 0,3% – è all’1,9% – mentre i Verdi sono stabili all’1,8%. Le alleanze La Supermedia YouTrend/Agi è una media ... Leggi la notizia su open.online

