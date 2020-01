Sondaggi elettorali TP, Lega al 32,9%, leggero recupero del PD (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sondaggi elettorali TP, Lega al 32,9%, leggero recupero del PD Quello che emerge dai Sondaggi elettorali del Termometro per Coffee Break su La7 è un panorama in parte evidente anche in altre rilevazioni, con la Lega in lento calo, più lontana dalle cifre delle europee, e ora al 32,9%, il PD che recupera un poco, anche in questo caso però senza tornare ai valori di maggio scorso, e si ferma al 19,4%. E’ sempre forte Fratelli d’Italia con il 10,6%, mentre si indebolisce Forza Italia, al 5,8%. Così come Italia Viva, al 4,6%. Fuori dai poli tradizionali il Movimento 5 Stelle è sempre fragile, a livelli molto bassi, il 16% questa settimana. Tra i partiti più piccoli Azione di Calenda è al 2,1%, mentre la Sinistra è al 2%. Verdi e +Europa sono appaiati all’1,4%, mentre i comunisti di Rizzo rimangono all’1%. Ultimo Toti, al 0,5% con Cambiamo! Fonte: ... Leggi la notizia su termometropolitico

