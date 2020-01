Sondaggi elettorali EMG, gli elettori M5S non sono per Conte candidato premier (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sondaggi elettorali EMG, gli elettori M5S non sono per Conte candidato premier Le intenzioni di voto nei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà non evidenziano enormi cambiamenti. Vi è un calo della Lega, del 0,4%, che la porta esattamente al 30%, però compensata da un analogo incremento di Fratelli d’Italia, che cresce fino all’11%. Il PD arriva al 20% guadagnando uno 0,1%. Un decimo guadagnato anche da Italia Viva, ora al 4,6%. In declino ancora Forza Italia, giù del 0,3%, scivola al 6,7% Rimangono fermi sia Azione, al 2,8%, sia la Sinistra, al 2%. Sia +Europa che i Verdi invece crescono del 0,2%. Nel primo caso andando al 2,1%, nel secondo all’1,8%. Cambiamo! di Toti arriva all’1,1% crescendo del 0,1%. Mentre i partiti minori perdono un decimo e sono al 2,3% Fonte: Agorà Fonte: Agorà Le altre domande riguardavano in particolare i ... Leggi la notizia su termometropolitico

fanpage : Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi - DominusFrancy : @Mov5Stelle @ettore_licheri Fatevi una domanda del perchè i sondaggi (ma anche le ultime pronunce elettorali) vi da… - Dario56893326 : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali della settimana del #17gennaio: la @LegaSalvini prima… -