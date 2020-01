Softball: il calendario della Serie A1 2020. La sfida tra Bollate e Bussolengo alla nona giornata (Di venerdì 17 gennaio 2020) La FIBS ha reso noto, tramite il proprio sito internet, il calendario della stagione 2020 della Serie A1 di Softball, con Bussloengo che vuole continuare una striscia di quattro successi nelle ultime cinque edizioni, che ha portato la squadra veneta a essere la seconda per numero di scudetti, 7, dietro ai 12 di Bollate. Si comincerà a giocare il 28 marzo, con la classica formula delle due gare al giorno che, generalmente, dovranno disputarsi di sabato. Le prime quattro classificate accedono ai playoff, la decima scende in Serie A2. Le semifinali si terranno dal 19 al 27 settembre, al meglio delle cinque gare, e così anche le finali, di scena dal 3 all’11 ottobre. Non si disputerà la Coppa Italia, ma il trofeo verrà ugualmente assegnato considerando le sole partite in cui sono schierate lanciatrici AFI (cioè di formazione italiana). alla vincente verrà assicurato un posto in Coppa ... Leggi la notizia su oasport

