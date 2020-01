Smog, l’allarme dei medici: massimo rischio nei primi mille giorni di vita (Di venerdì 17 gennaio 2020) rischio record di danni alla salute legati allo Smog nei “primi mille giorni” di vita, il “periodo embrio-fetale” e i “primi 2 anni, finestra temporale di massima vulnerabilità per l’esposizione ai tossici ambientali. Tra questi, numerose ricerche correlano gli inquinanti atmosferici – in primis il particolato ultrafine Pm2.5 – al rischio di insorgenza di numerose malattie“. Lancia l’allarme Ernesto Burgio, presidente del Comitato scientifico della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e membro dell’European Cancer and Environment Research Institute (Eceri), in una nota in cui la Sima chiede alla Lombardia l’apertura di un tavolo di lavoro sui temi dell’ambiente con le società scientifiche e le istituzioni regionali. “La più alta incidenza di tumori infantili in Europa e il fatto che un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

