Smog a Roma, Pm 10 sfora i limiti in 11 centraline su 13: oggi c'è il blocco dei diesel. Domani pioggia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ancora preoccupanti i dati sullo Smog. Le ultime rilevazioni dell'Arpa a Roma attestano una crescita delle centraline con sforamenti del limite di Pm10 (materia particolata il cui diametro... Leggi la notizia su ilmessaggero

borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle - SkyTG24 : Smog a #Roma, Pm10 oltre la soglia in 11 centraline su 13 - Agenzia_Ansa : #Smog, a Roma #Pm10 sforano limiti in 11 stazioni su 13 Da martedì è in vigore #blocco anche dei #diesel #ANSA -