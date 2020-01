Slopestyle, Stevenson e Killi vincono le qualificazioni di Coppa del Mondo a Seiseralm (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Seiseralm (Alpe di Siusi il nome italiano di questa località in Alto Adige) si sono disputate le qualificazioni della seconda tappa della Coppa del Mondo 2020 di Slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Lo statunitense Colby Stevenson ha siglato il miglior punteggio (90.86) precedendo di un soffio il norvegese Oeystein Braaten (90.15), lo svizzero Fabian Boesch (88.56), lo svizzero Andri Ragettli (86.75) e l’altro norvegese Birk Ruud (86.00): sono questi gli uomini che lotteranno per il podio in finale mentre il nostro Ralph Welponer non è andato oltre la ventunesima posizione (75.26) venendo così eliminato. Tra le donne ha invece prevalso la norvegese Johanne Killi (87.41) che ha inflitto un distacco importante alla connazionale Sandra Eie (83.60) e alla statunitense Caaroline Claire (80.08), per la vittoria attenzione anche alle svizzere Mathilde Gremaud (79.48) e Sarah ... Leggi la notizia su oasport

