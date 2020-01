Skin gratis in Rainbow Six Siege: come ottenere la Road to Silk Invitational (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dall'uscita nel 2015, Rainbow Six Siege è riuscito a ritagliarsi un discreto seguito di fan, pizzicati ad affollarne i server su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In un crescendo di emozioni che, tra alti e bassi, lo portano ad essere uno dei titoli più caldi per quanti apprezzano la componente multiplayer, magari ambendo addirittura a competere da pro player. Non dovrebbe stupire, di conseguenza, che gli sviluppatori di Ubisoft Montreal siano tanto attenti ai feedback della community, rispondendo con aggiornamenti, eventi e tornei, così come con piccole chicche in regalo. Pensiamo ad esempio al recentissimo annuncio del Road to Six Invitational - grande evento a tempo limitato che si tiene dal 15 gennaio al 16 febbraio, con sfide che avranno luogo nel fine settimana (per essere più precisi, da giovedì a domenica). Tra i tantissimi contenuti esclusivi promessi tanto dal team di ... Leggi la notizia su optimaitalia

