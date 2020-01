Sindaco Roccasecca: in discarica tir da Roma, valutiamo blocco (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Il Sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, si e’ recato stamattina attorno alle 6,15 davanti alla discarica di Cerreto, gestita dalla Mad Srl, assieme alla Polizia Municipale del Comune in provincia di Frosinone, per verificare la provenienza dei tir di rifiuti in entrata, all’indomani della chiusura della discarica di Colleferro. “Ce n’erano sette, abbiamo verificato che venivano tutti da Roma- dichiara all’agenzia Dire- Ma il conferimento di rifiuti dall’Ato di Roma a quello di Frosinone e’ contrario al piano rifiuti regionale e non esiste alcun provvedimento che oggi dica che la Capitale e’ in emergenza e che, per tamponarla, occorre usufruire della discarica di Roccasecca. Sto andando in Comune per leggere il report della Municipale, scrivero’ alla Regione Lazio, al ministero dell’Ambiente e al prefetto per ... Leggi la notizia su romadailynews

Sindaco Roccasecca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sindaco Roccasecca