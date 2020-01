Sicilia: Confintesa Palermo, ‘inaccettabile situazione viabilità’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “La Viabilità o per meglio dire la non viabilità in Sicilia è recentemente tornata agli onori della cronaca con degli articoli comparsi su lacune testate giornalistiche online. In particolare si faceva riferimento al famigerato tratto della A19 Palermo ‘ Catania (ponte di Scillato) che da anni ha visto la chiusura e il successivo abbattimento di uno dei due ponti presenti in quel determinato tratto autostradale”. E’ quanto dice Domenico Amato, Segretario Generale Confintesa Palermo.‘Ahimè se fosse solo quello il problema dell’intera rete dei trasporti dell’isola saremmo ancora in una situazione quasi accettabile, infatti il problema riguarda la totalità delle autostrade Siciliane, per non parlare delle strade provinciali, comunali etc. anche il trasporto su rotaie non è da meno – aggiunge Amato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

