Sì è proprio lei! Oramai la vediamo quotidianamente in tv, l’avete riconosciuta? (Di venerdì 17 gennaio 2020) È lei la pupa per eccellenza: Carlotta Cocina, che a sole due puntate dall’inizio del programma, a La pupa e il Secchione, ha già fatto scintille. Prima con il suo secchione, il latinista Giovanni De Benedetti, poi con la collega Stella Manente, perché ha scambiato effusioni con il suo compagno di gioco. C’è da dirlo: i rapporti tra loro due non sono stati ottimi sin dall’inizio. Quella di Carlotta era stata una mossa piuttosto astuta: scegliere di fare coppia con De Benedetti, bello e saggio, con la passione per le lingue antiche senza rinunciare all’addominale scolpito. I fan del programma ci avevano sperato, che potesse scattare una scintilla tra i due, ma alla fine i rapporti si sono rotti per del tutto. I malumori sono iniziati durante la preparazione alle prime prove del gioco, i due non si sono trovati d’accordo e presto sono passati a inasprire i toni. Su Instagram Carlotta, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

